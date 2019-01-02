В надежных руках: семья Шумахера сделала заявление

Семья семикратного чемпиона Формулы-1 немца Михаэля Шумахера выступила с заявлением о том, почему о гонщике так мало информации после травмы, которую он получил пять лет назад, и о нынешнем состоянии его здоровья.

Михаэль Шумахер

"Вы можете быть уверены, что он в самых надёжных руках и что мы делаем всё возможное, чтобы помочь ему. Пожалуйста, поймите, что мы следуем желаниям Михаэля и сохраняем такой конфиденциальный вопрос, как его здоровье, в тайне", — написала жена Михаэля Коринна на странице гонщика в Facebook.

Шумахер вместе с женой в роковых Альпах

Напомним, что 29 декабря 2013 года, Михаэль Шумахер попал в худшую аварию в своей жизни.

Семикратный чемпион Формулы-1 мирно катался на горнолыжном склоне во французских Альпах. Затем Михаэль почему-то съехал с проложенной тропы, отъехал на пару десятков метров, споткнулся и ударился головой о камень при падении.

От удара шлем на голове гонщика раскололся. Поначалу Михаэль был в сознании, но обнаруженное кровоизлияние в мозг заставило врачей ввести его в искусственную кому. Через месяц Шумахера начали постепенно выводить из комы. Утомленная вниманием прессы семья гонщика ограничила доступ к нему. В марте 2014 года менеджер Михаэля Сабина Кем сообщила, что выход из комы еще не завершен. А в июне Михаэля увезли в семейный особняк на Женевском озере. Что было дальше — публике неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный сайт семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера разместил видеоинтервью немецкого гонщика, взятое 30 октября 2013 года.