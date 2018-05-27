В Монако прошел самый пафосный Гран-при Формулы-1

В княжестве Монако завершился шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гонка, которая с 1950 года и по сей день проводится на городских улицах Монте-Карло, стала уже легендарной.

Эта битва считается самым сложным, пафосным и ярким Гран-при сезона, куда съезжаются все мировые звезды кино, музыки и бизнеса.

Соревнование прошло без особой интриги и обгонов. Лидер Red Bull Даниэль Риккардо, который накануне выиграл квалификацию, уверенно лидировал все время и не дал ни единого шанса Себастьяну Феттелю, который преследовал австралийца на своем Ferrari.

Третьим финишировал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.

Стоит отметить катастрофическое невезение российского гонщика Williams Сергея Сироткина. Сначала команда не успела надеть ему колеса, за что получила сразу штраф - 10 секунд пенальти на пит-стопе. Отбывая наказание россиянин превысил скорость на пит-лейн и получил второй штраф.

Результаты гонки Пилот Команда Время Пит 1. Д.Риккардо Red Bull 1 2. С.Феттель Ferrari +7.336 1 3. Л.Хэмилтон Mercedes +17.013 1 4. К.Райкконен Ferrari +18.127 1 5. В.Боттас Mercedes +18.822 1 6. Э.Окон Force India +23.667 1 7. П.Гасли Toro Rosso +24.331 1 8. Н.Хюлкенберг Renault +24.839 1 9. М.Ферстаппен Red Bull +25.317 1 10. К.Сайнс Renault +69.013 1 11. М.Эриксон Sauber +69.864 1 12. C.Перес Force India +70.461 1 13. К.Магнуссен Haas +74.823 1 14. С.Вандорн McLaren +1 круг 2 15. Р.Грожан Haas +1 круг 2 16. С.Сироткин Williams +1 круг 3 17. Л.Стролл Williams +2 круга 2 Лучший круг: Макс Ферстаппен (Red Bull) 1:14.260 (60 круг). Причины сходов Пилот Команда Круг Причина Ф.Алонсо McLaren 52 коробка передач Б.Хартли Toro Rosso 73 авария Ш.Леклер Sauber 73 авария Положение в чемпионате : Личный зачет Пилот Страна Команда Очки = 1. Л.Хэмилтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 110 = 2. С.Феттель Scuderia Ferrari 96 3. Д.Риккардо Aston Martin Red Bull Racing 72 4. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 68 5. К.Райкконен Scuderia Ferrari 60 = 6. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 35 = 7. Ф.Алонсо McLaren F1 Team 32 = 8. Н.Хюлкенберг Renault Sport Formula 1 Team 26 9. К.Сайнс Renault Sport Formula 1 Team 20 10. К.Магнуссен Haas F1 Team 19 11. П.Гасли Red Bull Toro Rosso Honda 18 12. C.Перес Sahara Force India F1 Team 17 13. Э.Окон Sahara Force India F1 Team 9 14. Ш.Леклер Alfa Romeo Sauber F1 Team 9 15. С.Вандорн McLaren F1 Team 8 16. Л.Стролл Williams Martini Racing 4 17. М.Эриксон Alfa Romeo Sauber F1 Team 2 = 18. Б.Хартли Red Bull Toro Rosso Honda 1 Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов Команда Мотор Очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 178 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 156 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Renault 107 = 4. Renault Sport Formula 1 Team Renault 46 = 5. McLaren F1 Team Renault 40 6. Sahara Force India F1 Team Mercedes 26 7. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 19 8. Haas F1 Team Ferrari 19 = 9. Alfa Romeo Sauber F1 Team Ferrari 11 = 10. Williams Martini Racing Mercedes 4

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Гран-при Монако

Напомним, что 5-й этап в Испании ознаменовалась кошмарной аварией.