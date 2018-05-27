В Монако прошел самый пафосный Гран-при Формулы-1

В княжестве Монако завершился шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гонка, которая с 1950 года и по сей день проводится на городских улицах Монте-Карло, стала уже легендарной.
Эта битва считается самым сложным, пафосным и ярким Гран-при сезона, куда съезжаются все мировые звезды кино, музыки и бизнеса.
Соревнование прошло без особой интриги и обгонов. Лидер Red Bull Даниэль Риккардо, который накануне выиграл квалификацию, уверенно лидировал все время и не дал ни единого шанса Себастьяну Феттелю, который преследовал австралийца на своем Ferrari.
Третьим финишировал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.
Стоит отметить катастрофическое невезение российского гонщика Williams Сергея Сироткина. Сначала команда не успела надеть ему колеса, за что получила сразу штраф - 10 секунд пенальти на пит-стопе. Отбывая наказание россиянин превысил скорость на пит-лейн и получил второй штраф.
Результаты гонки
|Пилот
|Команда
|Время
|Пит
|1. Д.Риккардо
|Red Bull
|1
|2. С.Феттель
|Ferrari
|+7.336
|1
|3. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|+17.013
|1
|4. К.Райкконен
|Ferrari
|+18.127
|1
|5. В.Боттас
|Mercedes
|+18.822
|1
|6. Э.Окон
|Force India
|+23.667
|1
|7. П.Гасли
|Toro Rosso
|+24.331
|1
|8. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+24.839
|1
|9. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+25.317
|1
|10. К.Сайнс
|Renault
|+69.013
|1
|11. М.Эриксон
|Sauber
|+69.864
|1
|12. C.Перес
|Force India
|+70.461
|1
|13. К.Магнуссен
|Haas
|+74.823
|1
|14. С.Вандорн
|McLaren
|+1 круг
|2
|15. Р.Грожан
|Haas
|+1 круг
|2
|16. С.Сироткин
|Williams
|+1 круг
|3
|17. Л.Стролл
|Williams
|+2 круга
|2
Лучший круг: Макс Ферстаппен (Red Bull) 1:14.260 (60 круг).
Причины сходов
|Пилот
|Команда
|Круг
|Причина
|Ф.Алонсо
|McLaren
|52
|коробка передач
|Б.Хартли
|Toro Rosso
|73
|авария
|Ш.Леклер
|Sauber
|73
|авария
Положение в чемпионате : Личный зачет
|Пилот
|Страна
|Команда
|Очки
|=
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|110
|=
|2. С.Феттель
|Scuderia Ferrari
|96
|3. Д.Риккардо
|Aston Martin Red Bull Racing
|72
|4. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|68
|5. К.Райкконен
|Scuderia Ferrari
|60
|=
|6. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|35
|=
|7. Ф.Алонсо
|McLaren F1 Team
|32
|=
|8. Н.Хюлкенберг
|Renault Sport Formula 1 Team
|26
|9. К.Сайнс
|Renault Sport Formula 1 Team
|20
|10. К.Магнуссен
|Haas F1 Team
|19
|11. П.Гасли
|Red Bull Toro Rosso Honda
|18
|12. C.Перес
|Sahara Force India F1 Team
|17
|13. Э.Окон
|Sahara Force India F1 Team
|9
|14. Ш.Леклер
|Alfa Romeo Sauber F1 Team
|9
|15. С.Вандорн
|McLaren F1 Team
|8
|16. Л.Стролл
|Williams Martini Racing
|4
|17. М.Эриксон
|Alfa Romeo Sauber F1 Team
|2
|=
|18. Б.Хартли
|Red Bull Toro Rosso Honda
|1
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
|Команда
|Мотор
|Очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|178
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|156
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Renault
|107
|=
|4. Renault Sport Formula 1 Team
|Renault
|46
|=
|5. McLaren F1 Team
|Renault
|40
|6. Sahara Force India F1 Team
|Mercedes
|26
|7. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|19
|8. Haas F1 Team
|Ferrari
|19
|=
|9. Alfa Romeo Sauber F1 Team
|Ferrari
|11
|=
|10. Williams Martini Racing
|Mercedes
|4
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Гран-при Монако
Напомним, что 5-й этап в Испании ознаменовалась кошмарной аварией.