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В гонке Формулы-2 произошла кошмарная смертельная авария

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Французский пилот Антуан Юбер умер от полученных травм после кошмарной аварии во время гонки на этапе Формулы-2 в Бельгии, сообщает Международная автомобильная федерация.

Антуан Юбер (слева)

Антуан Юбер (слева)

Гонка на трассе Спа-Франкоршам продлилась всего два круга. На одном из поворотов 22-летний французский пилот из команды BWT Arden вылетел с трассы, врезался в заграждение, а после этого его болид по инерции вынесло обратно на трек, где в него на полной скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа.

После небольшой паузы организаторы приняли решение не возобновлять гонку. Корреа находится в стабильном состоянии в больнице. По информации СМИ, он получил переломы ног.

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Как сообщал OBOZREVATEL, страшной трагедией могли завершиться соревнования по мотоспорту, которые проходили в Уэльсе. 25-летний гонщик Эдриан Оуэн на одном из участков трассы не справился с управлением и упал с 15-метровой высоты.

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