Французский пилот Антуан Юбер умер от полученных травм после кошмарной аварии во время гонки на этапе Формулы-2 в Бельгии, сообщает Международная автомобильная федерация.

Антуан Юбер (слева)

Гонка на трассе Спа-Франкоршам продлилась всего два круга. На одном из поворотов 22-летний французский пилот из команды BWT Arden вылетел с трассы, врезался в заграждение, а после этого его болид по инерции вынесло обратно на трек, где в него на полной скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа.

После небольшой паузы организаторы приняли решение не возобновлять гонку. Корреа находится в стабильном состоянии в больнице. По информации СМИ, он получил переломы ног.

Как сообщал OBOZREVATEL, страшной трагедией могли завершиться соревнования по мотоспорту, которые проходили в Уэльсе. 25-летний гонщик Эдриан Оуэн на одном из участков трассы не справился с управлением и упал с 15-метровой высоты.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!