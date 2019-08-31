Французский пилот Антуан Юбер умер от полученных травм после кошмарной аварии во время гонки на этапе Формулы-2 в Бельгии, сообщает Международная автомобильная федерация.
Антуан Юбер (слева)
Гонка на трассе Спа-Франкоршам продлилась всего два круга. На одном из поворотов 22-летний французский пилот из команды BWT Arden вылетел с трассы, врезался в заграждение, а после этого его болид по инерции вынесло обратно на трек, где в него на полной скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа.
После небольшой паузы организаторы приняли решение не возобновлять гонку. Корреа находится в стабильном состоянии в больнице. По информации СМИ, он получил переломы ног.
Как сообщал OBOZREVATEL, страшной трагедией могли завершиться соревнования по мотоспорту, которые проходили в Уэльсе. 25-летний гонщик Эдриан Оуэн на одном из участков трассы не справился с управлением и упал с 15-метровой высоты.
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