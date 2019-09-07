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8 сентября • обновлено в 11:08
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Вылетел в "космос": в Формуле-3 случилась шокирующая авария

4.8т Читать материал на украинском

Гонщик Формулы-3 Алекс Перони попал в жуткую аварию во время Гран-при Италии.

На автодроме в Монце 19-летний пилот Campos Racing наехал на высокий поребрик на середине длинного поворота и взлетел в воздух. Сделав несколько оборотов болид приземлился на заградительный барьер.

У комментаторов этот инцидент вызвал настоящий шок. Журналисты несколько минут не могли подобрать слова, лишь крича "О, Боже мой!". Несмотря на чудовищность вылета, ни пилот ни стюарты не пострадали.

Целый и невредимый Перони покидает автодром

Целый и невредимый Перони покидает автодром

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Кофанов Виктор
Кофанов Виктор
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