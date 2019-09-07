Гонщик Формулы-3 Алекс Перони попал в жуткую аварию во время Гран-при Италии.

На автодроме в Монце 19-летний пилот Campos Racing наехал на высокий поребрик на середине длинного поворота и взлетел в воздух. Сделав несколько оборотов болид приземлился на заградительный барьер.

У комментаторов этот инцидент вызвал настоящий шок. Журналисты несколько минут не могли подобрать слова, лишь крича "О, Боже мой!". Несмотря на чудовищность вылета, ни пилот ни стюарты не пострадали.

Алекс Перони из "Формулы-3" почувствовал себя космонавтом на пару секунд.

Не бойтесь, с ним все в порядке. pic.twitter.com/qPCON7aFyk — Формула-1 (@sports_auto) September 7, 2019

Целый и невредимый Перони покидает автодром

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа французский пилот Антуан Юбер умер от полученных травм после кошмарной аварии во время гонки на этапе Формулы-2 в Бельгии.

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