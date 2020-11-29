В Формуле-1 состоялась самая бешеная гонка сезона

В чемпионате мира по автогонках в классе Формулы-1 состоялся 15-й этап сезона-2020.

Гран-при Бахрейна, который ознаменовался двумя огненными авариями, завершился победой пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Уже на первом круге гонка была остановлена после страшного вылета гонщика Haas Ромена Грожана. Француз врезался в отбойник, а его машину со взрывом разорвало на две части.

Стюарды час чинили ограждения, но после рестарта произошла сразу вторая крупная авария, когда в 8-м повороте Даниил Квят поддел Лэнса Строла и болид канадца перевернулся.

Третий инцидент случился за несколько кругов до финиша. У ехавшего третьим Переса возникли проблемы с силовой установкой, из-за чего его Racing Point эффектно загорелся.

Во время машины безопасности Ландо Норрис едва не сбил маршала, который бежал с огнетушителем через трассу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, выиграв Гран-при Турции, досрочно стал чемпионом мира по автогонкам в классе Формула-1.