В Формуле-1 состоялась последняя гонка сезона

Максим Иншаков Формула-1 16:55, 13.12.2020 Обновлено: 17:00, 13.12.2020

В воскресенье, 13 декабря, на трассе "Яс-Марина" в Абу-Даби, состоялся 16-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Заключительный Гран-при сезона выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Нидерландский гонщик, сенсационно победивший накануне в квалификации, уверенно стартовал и не дал оппонентам ни одного шанса.

Макс Ферстаппен

Вторым на подиум приехал Валттери Боттас из Mercedes. Его напарник Льюис Хэмилтон финишировал третьим.

Кими Райкконен
Себастьян Феттель

Напомним, что чемпионом мира в Формуле-1 стал Хэмилтон. 35-летний британец, выиграв Гран-при Турции, досрочно выиграл личный зачет.

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Спорт Формула-1

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