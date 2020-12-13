В Формуле-1 состоялась последняя гонка сезона

В воскресенье, 13 декабря, на трассе "Яс-Марина" в Абу-Даби, состоялся 16-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Заключительный Гран-при сезона выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Нидерландский гонщик, сенсационно победивший накануне в квалификации, уверенно стартовал и не дал оппонентам ни одного шанса.

Вторым на подиум приехал Валттери Боттас из Mercedes. Его напарник Льюис Хэмилтон финишировал третьим.

Напомним, что чемпионом мира в Формуле-1 стал Хэмилтон. 35-летний британец, выиграв Гран-при Турции, досрочно выиграл личный зачет.