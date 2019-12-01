В Формуле-1 состоялась последняя гонка сезона

В воскресенье, 1 декабря, состоялся последний, двадцать первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при Абу-Даби прошел на автодроме Яс Марина в Объединенных Арабских Эмиратах и завершился победой действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из Mercedes.

Британский пилот устроил фирменный разгром своим конкурентов, собрав Большой шлем - выиграв гонку, установив быстрейший круг и не отдав ни один круг лидерства в гонке.

Результаты гонки Пилот Команда Время Пит 1. Л.Хэмилтон Mercedes +LAP 1 2. М.Ферстаппен Red Bull +16.772 1 3. Ш.Леклер Ferrari +43.435 2 4. В.Боттас Mercedes +44.379 1 5. С.Феттель Ferrari +64.357 2 6. А.Элбон Red Bull +69.205 1 7. С.Перес Racing Point +1 круг 1 8. Л.Норрис McLaren +1 круг 1 9. Д.Квят Toro Rosso +1 круг 1 10. К.Сайнс McLaren +1 круг 2 11. Д.Риккардо Renault +1 круг 2 12. Н.Хюлкенберг Renault +1 круг 1 13. К.Райкконен Alfa Romeo +1 круг 1 14. К.Магнуссен Haas +1 круг 1 15. Р.Грожан Haas +1 круг 1 16. А.Джовинацци Alfa Romeo +1 круг 2 17. Д.Расселл Williams +1 круг 1 18. П.Гасли Toro Rosso +2 круга 1 19. Р.Кубица Williams +2 круга 1 Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:39.283 (53 круг) Причины сходов Пилот Команда Кругов Причина Л.Стролл Racing Point 45 мех.проблемы

Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Как сообщал OBOZREVATEL, две недели назад в Бразилии 20-й этап ознаменовался невероятной борьбой на последних кругах, и его в соцсетях успели заслуженно окрестить самым драматичным в сезоне.

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