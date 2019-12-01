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1 декабря • обновлено в 17:42
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В Формуле-1 состоялась последняя гонка сезона

В Формуле-1 состоялась последняя гонка сезона
Сражение прошло в Объединенных Арабских Эмиратах
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В воскресенье, 1 декабря, состоялся последний, двадцать первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при Абу-Даби прошел на автодроме Яс Марина в Объединенных Арабских Эмиратах и завершился победой действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из Mercedes.

Британский пилот устроил фирменный разгром своим конкурентов, собрав Большой шлем - выиграв гонку, установив быстрейший круг и не отдав ни один круг лидерства в гонке.

Результаты гонки

Пилот Команда Время Пит
1. Л.Хэмилтон Mercedes +LAP 1
2. М.Ферстаппен Red Bull +16.772 1
3. Ш.Леклер Ferrari +43.435 2
4. В.Боттас Mercedes +44.379 1
5. С.Феттель Ferrari +64.357 2
6. А.Элбон Red Bull +69.205 1
7. С.Перес Racing Point +1 круг 1
8. Л.Норрис McLaren +1 круг 1
9. Д.Квят Toro Rosso +1 круг 1
10. К.Сайнс McLaren +1 круг 2
11. Д.Риккардо Renault +1 круг 2
12. Н.Хюлкенберг Renault +1 круг 1
13. К.Райкконен Alfa Romeo +1 круг 1
14. К.Магнуссен Haas +1 круг 1
15. Р.Грожан Haas +1 круг 1
16. А.Джовинацци Alfa Romeo +1 круг 2
17. Д.Расселл Williams +1 круг 1
18. П.Гасли Toro Rosso +2 круга 1
19. Р.Кубица Williams +2 круга 1

Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:39.283 (53 круг)

Причины сходов

Пилот Команда Кругов Причина
Л.Стролл Racing Point 45 мех.проблемы
Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

Гран-при Абу-Даби

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Автор
Максим Богданов
Персона
Льюис Хэмилтон
Место
ОАЭ Абу-Даби
Тег
Mercedes F1
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