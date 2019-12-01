В Формуле-1 состоялась последняя гонка сезона

В воскресенье, 1 декабря, состоялся последний, двадцать первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
Гран-при Абу-Даби прошел на автодроме Яс Марина в Объединенных Арабских Эмиратах и завершился победой действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из Mercedes.
Британский пилот устроил фирменный разгром своим конкурентов, собрав Большой шлем - выиграв гонку, установив быстрейший круг и не отдав ни один круг лидерства в гонке.
Результаты гонки
|Пилот
|Команда
|Время
|Пит
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|+LAP
|1
|2. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+16.772
|1
|3. Ш.Леклер
|Ferrari
|+43.435
|2
|4. В.Боттас
|Mercedes
|+44.379
|1
|5. С.Феттель
|Ferrari
|+64.357
|2
|6. А.Элбон
|Red Bull
|+69.205
|1
|7. С.Перес
|Racing Point
|+1 круг
|1
|8. Л.Норрис
|McLaren
|+1 круг
|1
|9. Д.Квят
|Toro Rosso
|+1 круг
|1
|10. К.Сайнс
|McLaren
|+1 круг
|2
|11. Д.Риккардо
|Renault
|+1 круг
|2
|12. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+1 круг
|1
|13. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+1 круг
|1
|14. К.Магнуссен
|Haas
|+1 круг
|1
|15. Р.Грожан
|Haas
|+1 круг
|1
|16. А.Джовинацци
|Alfa Romeo
|+1 круг
|2
|17. Д.Расселл
|Williams
|+1 круг
|1
|18. П.Гасли
|Toro Rosso
|+2 круга
|1
|19. Р.Кубица
|Williams
|+2 круга
|1
Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:39.283 (53 круг)
Причины сходов
|Пилот
|Команда
|Кругов
|Причина
|Л.Стролл
|Racing Point
|45
|мех.проблемы
Гран-при Абу-Даби
Гран-при Абу-Даби
Гран-при Абу-Даби
Гран-при Абу-Даби
Гран-при Абу-Даби
Гран-при Абу-Даби
Как сообщал OBOZREVATEL, две недели назад в Бразилии 20-й этап ознаменовался невероятной борьбой на последних кругах, и его в соцсетях успели заслуженно окрестить самым драматичным в сезоне.
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