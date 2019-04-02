В Ferrari вновь появился Шумахер

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, немецкий автогонщик Мик Шумахер, дебютировал за рулем болида Ferrari на тестах в Бахрейне.

Мик Шумахер (слева)

Мик Шумахер

Жена Михаэля Шумахера - Коринна (справа)

Мик Шумахер

20-летний пилот выполнил 12 кругов управляя SF 90. 20-летний Шумахер присоединился к команде Ferrari в январе. 31 марта Мик дебютировал в Формуле-2, заняв шестое место по итогам заезда в Бахрейне.

Мик Шумахер — чемпион европейской Формулы-3. Спортсмен ранее не скрывал желания попробовать силы в главном чемпионате.

Напомним, что Шумахер-старший 29 декабря 2013 года во время катания на лыжахупал, ударившись головой о камень. Он получил множественные повреждения обоих полушарий мозга. В течение двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, в которой он провел почти полгода.

В сентябре 2014-го Шумахера выписали из больницы и перевезли в его дом в Швейцарии, где он находится под наблюдением специалистов.

По разным данным, он испытывает серьезные проблемы с памятью и речью и находится в инвалидной коляске.

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