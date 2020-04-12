Умер легендарный пилот Формулы-1

Максим Богданов Формула-1 19:50, 12.04.2020

Четырехкратный вице-чемпион автогонок в классе Формула-1 и победитель гонки "24 часа Ле-Мана" сэр Стирлинг Мосс скончался в возрасте 90 лет после продолжительной болезни.

Стирлинг Мосс

За карьеру Мосс провел 529 гонок, одержав победу в 212. В "Формуле-1" Мосс выступил в 66 Гран-при, выиграв 16 из них.

Мосс был вынужден завершить карьеру в 1962 году после того, как попал в аварию в Гудвуде – в результате которой провел месяц в коме и был частично парализован в течение полугода.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Европы по легкой атлетике умер от коронавируса.

2 апреля в Испании от коронавируса умер легендарный футболист мадридского "Реала" Грегорио Бенито .

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Спорт Формула-1

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