Умер легендарный пилот Формулы-1

Четырехкратный вице-чемпион автогонок в классе Формула-1 и победитель гонки "24 часа Ле-Мана" сэр Стирлинг Мосс скончался в возрасте 90 лет после продолжительной болезни.

In 1961, Sir Stirling Moss won the hearts of the nation to be crowned Sportsview Personality winner.



Watch the moment he received the trophy: https://t.co/VGFLUS43cl pic.twitter.com/VDF1NVuo5U — BBC Sport (@BBCSport) April 12, 2020

Стирлинг Мосс

За карьеру Мосс провел 529 гонок, одержав победу в 212. В "Формуле-1" Мосс выступил в 66 Гран-при, выиграв 16 из них.

Мосс был вынужден завершить карьеру в 1962 году после того, как попал в аварию в Гудвуде – в результате которой провел месяц в коме и был частично парализован в течение полугода.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Европы по легкой атлетике умер от коронавируса.

2 апреля в Испании от коронавируса умер легендарный футболист мадридского "Реала" Грегорио Бенито .

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!