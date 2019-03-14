Умер директор Формулы-1

Гоночный директор автогонок в классе Формула-1 Чарли Уайтинг умер в Мельбурне в ночь на 14 марта от легочной эмболии. Ему было 66 лет.

Чарли Уайтинг

"Он был потрясающим гоночным директором, важной и неповторимой фигурой в Формуле-1, воплощавшей этику и дух этого фантастического вида спорта. В лице Чарли Формула-1 потеряла верного друга и харизматичного представителя", – сказал президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт в официальном пресс-релизе ФИА.

Чарли Уайтинг

"Известие о его смерти вызвало у меня огромную печаль. Я опустошен. Это не только потеря для меня лично, но также для всей семьи Формулы-1, ФИА и всего автоспорта", – заявил спортивный директор Ф-1 Росс Браун.

Уайтинг начал работать в Ф-1 в 1977 году в команде "Хескет", но через несколько лет сделал карьеру в "Брэбэме" Берни Экклстоуна, стал старшим механиком и сыграл важную роль в победах Нельсона Пике в чемпионатах мира 1981 и 1983 годов.

Чарли Уайтинг

Позже Уайтинг перешел на работу в ФИА в качестве технического делегата, а с 1997 года стал гоночным директором и директором по гоночной безопасности.

Напомним, что в этот уикенд (16-17 марта) в Австралии стартует новый сезон Формулы-1. Ранее был опубликован календарь соревнований.

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