Украинцы пожелали смерти Зинченко и его семье за ошибки в матче с Германией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что после матча Лиги наций с Германией ему и его семье стали поступать угрозы.

23-летний хавбек, поражен отношением украинцев к футболистам.

"Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать. К счастью или сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти", – написал Зинченко у себя в Instagram.

Александр Зинченко обратился к фанатам Instagram Александра Зиченко

Игрок "Манчестер Сити" обратился к фанатам.

"Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой", – написал Зинченко.

После этого Александр закрыл свою страницу, сделав ее доступной только для подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 5-го тура Лиги наций Германия – Украина завершился со счетом 3:1. Два гола немцы забили после ошибок Зинченко в центре поля.