Гран-при Италии остановили из-за серьезной аварии Ferrari. Видео

Лидер Ferrari Шарль Леклер попал в страшную аварию на восьмом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

У монегаска в повороте Параболика возникли проблемы с управлением и он на скорости 250 км/ч влетел в отбойник из использованных покрышек. Леклер смог самостоятельно выбраться из болида. Гонка была остановлена, чтобы позволить техникам восстановить заградительный барьер.

Партнер Шарля по команде Себастьен Феттель также досрочно завершил выступление

У немецкого гонщика на легендарном автодроме Монца отказали тормоза, взорвавшись в одном из поворотов.

Потеряв возможность останавливаться, Феттелю врезался в пенопластовые ограждения, эффектно разбросав останки сооружения вокруг себя.

Во время машины безопасности в неприятную ситуацию попал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Действующий лидер чемпионата заехал на пит-лейн, когда он был официально закрыт, за что получил 10-секундный штраф "stop'n'go".

После возобновления соревнований, британец отбыл наказание, вернувшись на последнем месте.

А победу на Гран-при Италии добыл Пьер Гасли из AlphaTauri. Вторым приехал Карлос Сайнс из McLaren. Третье место у Лэнса Стролла (Racing Point).

Как сообщал OBOZREVATEL, седьмой этап прошел на легендарном автодроме Спа-Франкоршам в Бельгии и ознаменовался страшной аварией между Антонио Джовинацци из Alfa Romeo и Джорджем Расселом из Williams.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!