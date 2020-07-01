У 89-летнего экс-главы Формулы-1 родился сын

У 89-летнего Берни Экклстоуна и 44-летней Фабианы Флози родился сын (Источник фото - edition.cnn.com).

89-летний экс-владелец Формулы-1 Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом. Его 44-летняя супруга Фабиана Флози родила ему сына, которого назвали Эйсом (Ace).

Известный спортивный журналист Роджер Бенуа написал у себя в Twitter, что ребенок появился на свет в швейцарском городе Интерлакен.

Флози является третьей женой Экклстоуна, у которого есть три дочери от двух предыдущих браков – младшей, Тамаре, сейчас 35 лет, а старшей, Деборе, – 65 лет.

В 2017 году английский бизнесмен ушел из Формулы-1, когда компания Liberty Media взяла под свой контроль дела гоночного чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Экклстоун отметился шокирующим высказыванием о президенте РФ Владимире Путине и нарвался на критику россиян.