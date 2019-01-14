Сыну Шумахера нашли команду в Формуле-1

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, присоединится к команде Ferrari и примет участие в тестовых заездах в рамках чемпионата.

По информации источника издания Motorsport.com, 19-летний Шумахер-младший станет частью молодежной программы Ferrari. В качестве пилота академии "Скудерия" он примет участие в тестах по ходу сезона-2019.

В этом году такие заезды состоятся после Гран-при Испании и Бахрейна. В один из дней Ferrari предоставит шанс Маркусу Армстронгу — еще одному члену гоночной академии.

Мик Шумахер — чемпион европейской Формулы-3.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаэль Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывает серьезные проблемы с памятью и речью и находится в инвалидной коляске.

На лечение семьей выдающего пилота Формулы-1 было потрачено свыше 100 миллионов евро.

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