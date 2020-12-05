Сын Шумахера спровоцировал аварию в Формуле-2. Видео

Сын легендарного немецкого пилота Михаэля Шумахера Мик стал участником эффектной аварии во время квалификации 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-2 – второго по силе дивизиона в автогонках.

Перед последним кругом Гран-при Сахира, 21-летний гонщик выбил с трассы представителя Израиля Роя Ниссани.

Шумахер-младший пытался обогнать соперника, но задел колесо его болида. Машина Ниссани потеряло управление и вылетела за пределы трассы.

В итоге квалификация завершилась победой Юки Цуноды. Мик Шумахер будет стартовать в воскресенье с 18-го места.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад француз Ромен Грожан попал в невероятную аварию со взрывом. Инцидент произошел на трассе в Бахрейне, а видео чудесного спасения гонщика, стало хитом в сети.