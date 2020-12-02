Сын Шумахера подписал контракт с командой из Формулы-1

Михаил Морозов Формула-1 12:34, 2.12.2020 Обновлено: 12:36, 2.12.2020

Сын легендарного Михаэля Шумахера Мик подписал контракт с Haas из Формулы-1 и будет одним из двух основных пилотов команды в сезоне 2021.

Как сообщается на официальном сайте гоночной серии, соглашение с Шумахером-младшим подписано на несколько лет, но точный срок его действия не называется. Его напарником станет россиянин Никита Мазепин.

Оба гонщика сейчас выступают в классе Формула-2. Мик лидирует в общем зачете, опережая ближайшего преследователя британца Каллума Илотта на 14 очков, и может оформить чемпионство уже на неделе, а его будущий партнер по команде идет третьим с отставанием в 43 пункта от первого места.

Всего на счету Шумахера-младшего 10 попаданий на подиум и две победы за два сезона в Формуле-2.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом и рассказал о своем состоянии.

Комментировать
Спорт Формула-1

Смотрите также

Шмыгаль пообещал резко повысить зарплаты медикам и педагогам в 2021-м: названы цифры

В Киеве планируют построить 100 станций метро за 20 лет

Украинцам перестанут назначать пенсии без стажа: кто останется без выплат и что делать

Врачи начали массово увольняться после поручения Путина о масштабной вакцинации от COVID-19

НАБУ обвинило Офис Венедиктовой в срыве задержания заместителя Ермака