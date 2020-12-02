Сын Шумахера подписал контракт с командой из Формулы-1

Сын легендарного Михаэля Шумахера Мик подписал контракт с Haas из Формулы-1 и будет одним из двух основных пилотов команды в сезоне 2021.

Как сообщается на официальном сайте гоночной серии, соглашение с Шумахером-младшим подписано на несколько лет, но точный срок его действия не называется. Его напарником станет россиянин Никита Мазепин.

Оба гонщика сейчас выступают в классе Формула-2. Мик лидирует в общем зачете, опережая ближайшего преследователя британца Каллума Илотта на 14 очков, и может оформить чемпионство уже на неделе, а его будущий партнер по команде идет третьим с отставанием в 43 пункта от первого места.

Всего на счету Шумахера-младшего 10 попаданий на подиум и две победы за два сезона в Формуле-2.

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