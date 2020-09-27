Страшная огненная авария сорвала гонку Формулы-2 в Сочи

Этап в Сочи чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-2 был остановлен из-за аварии 25-летних британца Джека Эйткена и итальянца Луки Гьотто.

В третьем повороте пилоты на большой скорости столкнулись друг с другом, после чего вылетели в отбойник. Машина Гьотто загорелась. Несмотря на страшные разрушения болидов спортсмены не пострадали и смогли сами покинуть трассу.

Руководство гонки приняло решение не возобновлять Гран-при.

Комментируя инцидент, Эйткен признался, что рад, что все так закончилось: "Мы столкнулись поворотом ранее, в результате чего я получил прокол, поэтому моя машина стала неуправляема и в следующем вираже я ударил Гьотто".

Маршалы тушат загоревшийся болид

После завершения гонки Эйткен и Гьотто заняли четвертое и пятое места соответственно. Победителем стал Гуанью Чжоу из Китая. Россиянин Никита Мазепин финишировал вторым. Третьим оказался Мик Шумахер, сын легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Как сообщал OBOZREVATEL, тысячный Гран-при Формулы-1, который прошел на итальянской трассе Муджело и впервые в истории назывался Гран-при Тосканы, ознаменовался грандиозной аварией на 7-м круге.