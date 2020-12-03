Стало известно, что спасло жизнь пилоту Формулы-1, попавшему в аварию со взрывом

Михаил Морозов Формула-1 17:15, 3.12.2020

Французский пилот команды Haas Роман Грожан остался в живых после огненной аварии со взрывом на Гран-при Формулы-1 в Бахрейне благодаря системе безопасности "гало".

На странице RadioEstadio Motor в Twitter была опубликована 3D-реконструкция столкновения его болида с ограждением, выполненная в программе Chrono GP. Как видим, голова Грожана была спасена специальной титановой дугой, которая несколько лет назад была разработана после нескольких смертельных аварий.

"Гало" может выдерживать вес двухэтажного автобуса. Изначально она не нравилась болельщикам и гонщикам, поскольку, по их мнению, портила внешний вид болида.

Как сообщал OBOZREVATEL, гонку, которая закончилась страшной аварией Грожана, выиграл британский пилот Льюис Хэмилтон. Ранее он оформил свое седьмое чемпионство в Формуле-1 и повторил рекорд легендарного Микаэля Шумахера.

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Спорт Формула-1

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