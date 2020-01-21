"Совершенно не похож": врач раскрыл подробности состояния Шумахера

Итальянский нейрохирург Никола Аччари считает, что организм семикратного чемпионата "Формулы-1" Михаэля Шумахера за шесть лет после черепно-мозговой травмы серьезно деградировал.

Его слова приводит британское издание Daily Mail.

Михаэль Шумахер AFP

"Мы должны понимать, что он сейчас совершенно не похож на того, кто выступал на автодромах. Он очень изменился, его организм, мышцы, скелет серьезно деградировали. Ничего общего с тем, каким мы его помним, нет. Все из-за черепно-мозговой травмы", – заявил Аччари.

В декабре 2013 года немецкий гонщик серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах, он получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.

На данный момент Шумахер продолжает восстановление.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2018 года стало известно, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера. В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он праздновал юбилей.

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