Состояние Шумахера значительно изменилось: раскрыты подробности

Состояние семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера значительно улучшилось, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA) и друг семьи Жан Тодт.

Михаэль Шумахер и Жан Тодт

По словам Тодта, Шумахер "делает успехи в своем выздоровлении". Он рассказал, что бывший гонщик любит смотреть Формулу-1 по телевизору, и однажды они смотрели гонку вместе.

"Конечно, наша дружба не может быть такой же, как раньше, просто потому, что больше нет такого же общения, как раньше", — приводит слова Тодта РИА "Новости".

По словам президента FIA, о Шумахере хорошо заботятся, вся его семья мыслит позитивно, несмотря на обстоятельства.

Новости Президент FIA рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем.

В декабре 2018-го британское издания Daily Mail сообщило, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера.

В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся