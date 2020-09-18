Швейцарский врач сделал неутешительный прогноз о состоянии Шумахера

Швейцарский невролог Эрих Ридерер считает, что легенда Формулы-1 Михаэль Шумахер не сможет полностью восстановиться от полученных травм головы в декабре 2013 года.

Такое мнение он выразил в документальном фильме о немецком гонщике. По словам профессора, Шумахер может находиться в вегетативном состоянии.

"Я думаю, что он находится в вегетативном состоянии. Это значит, что он все слышит, но не реагирует. Он дышит, его сердце бьется, он наверняка может садиться и даже делать небольшие шаги при помощи людей, но не более того. Я не думаю, что он сможет когда-нибудь полностью восстановиться", – цитирует слова Ридерера издание Sportsmole.

Он также предположил, что состояние Шумахера могло ухудшиться из-за нерешительности французских врачей, к которым попал немец сразу после страшного инцидента в горах.

"Нейрохирурги всегда говорят: "Время – это мозг". Это значит, что действовать нужно незамедлительно. Врачи слишком долго ждали, прежде чем провести операцию. Это привело к разрушения мозгового вещества. Они могли вести себя нерешительно, когда увидели, какой знаменитый человек к ним попал, боясь принять неправильное решение", – цитирует Ридерера издание RTL.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-директор Ferrari Жан Тодт встретился с Шумахером и рассказал о его здоровье.