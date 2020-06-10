Семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру сделают еще одну операцию.

Как сообщает издание GrandPX, известный в Европе кардиохирург Филипп Менаше, который уже лечил Шумахера в прошлом году, будет руководить и этой операцией. Он заявил, что она будет направлена на восстановление нервной системы гонщика.

Михаэль Шумахер

Нейрохирург Никола Аккьяри заявил, что Михаэль страдает от мышечной атрофии и остеопороза (заболевание, из-за которого кости становятся более хрупкими – Ред.).

"За последние 20 лет наука сделала большой прорыв в лечении стволовыми клетками, однако это не отменяет того факта, что мы все еще очень мало знаем о человеческом мозге. Пока мы не можем сказать, какими будут результаты этого лечения", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее брат Михаэля Шумахера, Ральф, рассказал о семейной договоренности, которая касается здоровья легендарного гонщика.