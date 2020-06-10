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10 июня • обновлено в 17:02
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Шумахеру сделают еще одну операцию

  • В 2013 году Михаэль получил серьезную травму головы, ударившись о скалу во время катания на лыжах во французских Альпах

  • Его в экстренном порядке доставили в больницу в Гренобле

  • Летом 2014 года он пришел в себя, но испытывал проблемы с речью и памятью

  • В декабре 2018-го мировые СМИ написали, что он уже не прикован к постели и живет в своей вилле возле Женевского озера

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Семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру сделают еще одну операцию.

Как сообщает издание GrandPX, известный в Европе кардиохирург Филипп Менаше, который уже лечил Шумахера в прошлом году, будет руководить и этой операцией. Он заявил, что она будет направлена на восстановление нервной системы гонщика.

Михаэль Шумахер

Михаэль Шумахер

Нейрохирург Никола Аккьяри заявил, что Михаэль страдает от мышечной атрофии и остеопороза (заболевание, из-за которого кости становятся более хрупкими – Ред.).

"За последние 20 лет наука сделала большой прорыв в лечении стволовыми клетками, однако это не отменяет того факта, что мы все еще очень мало знаем о человеческом мозге. Пока мы не можем сказать, какими будут результаты этого лечения", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее брат Михаэля Шумахера, Ральф, рассказал о семейной договоренности, которая касается здоровья легендарного гонщика.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Михаэль Шумахер
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