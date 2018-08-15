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Шумахера решили перевезти

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Семикратного чемпиона по автогонкам в классе Формула-1 Михаэля Шумахера, который восстанавливается после тяжелой травмы головы, в ближайшее время перевезут из Швейцарии на испанский остров Мальорка.

Как сообщает L'Illustre, жена немецкого гонщика Коринна Шумахер приобрела недвижимость в районе Андратч на юго-западе Мальорки за 30 миллионов евро. Отмечается, что ранее особняк принадлежал президенту футбольного клуба "Реал Мадрид" Флорентину Пересу. Как долго Шумахер пробудет на Мальорке, неизвестно.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Шумахер подключен к аппарату дыхания. Он находится под присмотром врачей, однако сильно потерял в весе.

Напомним, Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах получил серьезные черепно-мозговые травмы. В течении двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, в которой он провел почти полгода.

В сентябре 2014-го Шумахера выписали из больницы и перевезли в его дом в Швейцарии, где он находится под наблюдением специалистов.

Персона
Михаэль Шумахер
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