Шумахера решили перевезти

Семикратного чемпиона по автогонкам в классе Формула-1 Михаэля Шумахера, который восстанавливается после тяжелой травмы головы, в ближайшее время перевезут из Швейцарии на испанский остров Мальорка.

Как сообщает L'Illustre, жена немецкого гонщика Коринна Шумахер приобрела недвижимость в районе Андратч на юго-западе Мальорки за 30 миллионов евро. Отмечается, что ранее особняк принадлежал президенту футбольного клуба "Реал Мадрид" Флорентину Пересу. Как долго Шумахер пробудет на Мальорке, неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Шумахер подключен к аппарату дыхания. Он находится под присмотром врачей, однако сильно потерял в весе.

Напомним, Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах получил серьезные черепно-мозговые травмы. В течении двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, в которой он провел почти полгода.

В сентябре 2014-го Шумахера выписали из больницы и перевезли в его дом в Швейцарии, где он находится под наблюдением специалистов.