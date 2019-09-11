Шумахер давно в сознании: что на самом деле происходит с Михаэлем?

В среду, 11 сентября, мир облетели растиражированные данные французского издания Le Parisien о том, что легендарный гонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер вышел из комы после несчастного случая.

Журналисты издания Евроспорт собрали все подробности этой странной информации, с учетом того, что Шумахер давно находится в сознании, узнает родных людей и реагирует на них с помощью взгляда. Было даже свидетельство главы ФИА о том, что он приезжал к Михаэлю и смотрел вместе с ним одну из гонок Гран-при.

Как все было на самом деле?

Шумахер действительно находится в сознании, и все было немного проще.

9 сентября инсайдеры узнали, что экс-чемпиона "Формулы-1" привезли в Париж для прохождения секретного лечения;

журналистов не пустили в клинику имени Жоржа Помпиду, лечащий врач Шумахера отказался от комментариев;

настойчивые репортеры разговорили медсестру, которая подтвердила, что бывший гонщик находится в сознании;

новостники различных медиа выцепили из большого текста только один фрагмент.

"Да, он под моим попечением. И могу уверить, что он и правда в сознании", – вот что сказала медсестра. Ее слова не несли новой информации – только констатацию давно известного факта.

В материале Le Parisien были другие намного более интересные факты – которые, правда, тоже не имеют подтверждения. Авторы называют информацию инсайдерской, не раскрывая источников, и никто точно не скажет, на сколько процентов им можно верить.

Как лечат Шумахера в Париже?

По информации Le Parisien, лечащий врач Шумахера Филипп Менаше проведет пациенту трансплантацию стволовых клеток. Этот доктор – выдающийся кардиохирург, известный по первой в мировой практике трансплантации эмбриональных клеток пациенту с сердечной недостаточностью. Весной Шумахер уже дважды был в клинике Жоржа Помпиду.

Михаэль страдает не от болезни сердца – в его случае стволовые клетки распределятся по организму и окажут системное действие по всему организму. Таких случаев в мировой медицинской практике еще не было.

Клиника Жоржа Помпиду в ПарижеGetty Images

Это может сработать?

Если информация Le Parisien верная, и доктор Менаше действительно решил сделать медицинское чудо, нужно только надеяться на то, чтобы все получилось. В комментарии "Комсомольской правде" о вживлении стволовых клеток рассказал кандидат биологических наук из НИИ им. Мечникова Николай Контаров.

"Такая операция, безусловно, не дает никаких гарантий. Нельзя сказать, что она будет эффективной. Какое воздействие они окажут в дальнейшем вам никто не скажет. Думаю, что радикальное улучшение невозможно. Просто никакого эффекта не будет – что делали, что нет. Или также вероятен вариант, при котором улучшение случится, но на очень короткий срок. Теоретически можно предположить даже отрицательное воздействие.

Очень сложно об этом говорить. Любая пересадка органов – большой риск. С другой стороны, если человек столько лет был в коме, то, возможно, у них и выбора нет. В любом случае стволовые клетки – это не самый проверенный способ. Нельзя говорить о них как о таблетке анальгина при больной голове. Так это не работает".

Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем.

В декабре 2018-го британское издания Daily Mail сообщило, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера.

В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей

9 сентября Шумахер был срочно госпитализирован в одну из парижских клиник.

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