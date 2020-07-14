Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик не смог завершить Гран-при Штирии в Формуле-2 из-за срабатывания огнетушителя во время гонки.

Немецкий гонщик занимал третье место и приближался к середине заезда, когда руль на его болиде внезапно стало заливать пеной.

"Статистически раз в 10 лет в гонке бывает такое: маленький кусочек резины с шины попадает в этот маленький переключатель на правой стороне и запускает огнетушитель. И это случилось со мной, когда я ехал на третьем месте! Настоящее невезение", – описал произошедшее Мик в Instagram.

С сыном Шумахера произошло "невезение десятилетия". Видео Instagram Мика Шумахера

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-менеджер Шумахера раскрыл "самое идиотское решение" Михаэля.

Напомним, что в конце 2013 года Михаэль Шумахер получил серьезную травму, катаясь на горнолыжном склоне в Альпах. Он упал, ударившись головой о выступ скалы.