Российский пилот Формулы-1 сошел с трассы на Гран-при Австралии из-за курьеза

Российский пилот команды Формулы-1 Williams Сергей Сироткин не смог завершить первое Гран-при сезона. Во время заезда в австралийском Мельбурне автогонщик из РФ сошел с трассы уже на шестом круге из-за того, что в его болиде сломалась тормозная система.

Выяснилось, что в машину попал пакет из-под сэндвича, оказавшийся на трассе, который полностью заблокировал тормозной воздуховод. Это повлекло за собой возгорание задней правой части автомобиля и поломку всего гидравлического контура.

Напомним, победителем Гран-при Австралии стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Вторым стал британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, а замкнул тройку призеров еще один пилот Ferrari финн Кими Райкконен.

Как сообщал "Обозреватель", в нынешнем сезоне руководство Формулы-1 приняло решение отказаться от одной из главных фишек соревнований.