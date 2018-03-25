УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Российский пилот Формулы-1 сошел с трассы на Гран-при Австралии из-за курьеза

849Читать новость на украинском

Российский пилот команды Формулы-1 Williams Сергей Сироткин не смог завершить первое Гран-при сезона. Во время заезда в австралийском Мельбурне автогонщик из РФ сошел с трассы уже на шестом круге из-за того, что в его болиде сломалась тормозная система.

Выяснилось, что в машину попал пакет из-под сэндвича, оказавшийся на трассе, который полностью заблокировал тормозной воздуховод. Это повлекло за собой возгорание задней правой части автомобиля и поломку всего гидравлического контура.

Новости
Пилот Mercedes попал в жуткую аварию на квалификации Гран-при Австралии - опубликовано видео

Напомним, победителем Гран-при Австралии стал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Вторым стал британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, а замкнул тройку призеров еще один пилот Ferrari финн Кими Райкконен.

Как сообщал "Обозреватель", в нынешнем сезоне руководство Формулы-1 приняло решение отказаться от одной из главных фишек соревнований.

Читайте все новости по теме "Формула-1" на Обозревателе.

Тема
Формула-1
Место
АвстралияМельбурн
Источник
Источник:Лента.ру
Поделиться в Facebook

Наши блоги