Против русского менталитета, – пилот Формулы-1 об отказе поддержать движение Black Lives Matter

Даниил Квят объяснил, почему не встал на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter.

Российский пилот Формулы-1 из команды Alpha Tauri Даниил Квят объяснил, почему отказался преклонить колено в поддержку движения Black Lives Matter перед стартом первого этапа в нынешнем сезоне – Гран-при Австрии.

"Когда попросили встать на одно колено в качестве жеста борьбы против расизма, мне это было немного непонятно, потому что это, так скажем, немного против моего русского менталитета. Все-таки встают на колено перед родиной, флагом, Богом. Мы все гонщики едины в борьбе против расизма. Мы очень сильно показали нашу позицию, надев перед гонкой футболки с надписью "Конец расизму"", – заявил российский пилот.

Напомним, что Квят и еще пять гонщиков Формулы-1 отказались поддержать движение Black Lives Matter – представитель Ferrari Шарль Леклер (Монако) , гонщики из команды Alpha Romeo финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, голландец Макс Ферстаппен из Red Bull и испанец Карлос Сайнс из McLaren.

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