"Прогресс есть": менеджер Шумахера обнадежила новыми вестями о Михаэле

Менеджер легендарного пилота Михаэля Шумахера Сабине Кем рассказала о небольшом прогрессе в восстановлении семикратного чемпиона мира, который проходит реабилитацию после страшной черепно-мозговой травмы в 2013 году.

"Как только появляется какая-либо информация о состоянии Михаэля, люди её начинают интерпретировать – и появляются слухи. На самом деле, прогресс есть, но он медленный. Михаэль всегда стремился развести личную и профессиональную жизнь. В этом он никогда не уступал: ни у одного журналиста не было его номера телефона, ни один фотограф не посетил его дом. Сейчас мы действуем так же", - цитирует Кем f1news.ru.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Шумахер подключен к аппарату искусственного дыхания. Он находится под присмотром врачей, однако сильно потерял в весе.