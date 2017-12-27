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"Прогресс есть": менеджер Шумахера обнадежила новыми вестями о Михаэле

1.8тЧитать новость на украинском

Менеджер легендарного пилота Михаэля Шумахера Сабине Кем рассказала о небольшом прогрессе в восстановлении семикратного чемпиона мира, который проходит реабилитацию после страшной черепно-мозговой травмы в 2013 году.

"Как только появляется какая-либо информация о состоянии Михаэля, люди её начинают интерпретировать – и появляются слухи. На самом деле, прогресс есть, но он медленный. Михаэль всегда стремился развести личную и профессиональную жизнь. В этом он никогда не уступал: ни у одного журналиста не было его номера телефона, ни один фотограф не посетил его дом. Сейчас мы действуем так же", - цитирует Кем f1news.ru.

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Ранее "Обозреватель" сообщал, что Шумахер подключен к аппарату искусственного дыхания. Он находится под присмотром врачей, однако сильно потерял в весе.

Персона
Михаэль Шумахер
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