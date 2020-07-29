При строительстве трассы Формулы-Е произошла смертельная трагедия

На территории берлинского аэропорта Темпльхоф, где проходит строительство временной трассы для проведения этапа Формулы-Е, произошёл несчастный случай, сообщает championat со ссылкой на телерадиокомпанию Rundfunk Berlin-Brandenburg.

В результате инцидента погиб человек. Подробностей произошедшего не сообщается, однако известно, что трагедия произошла с участием вилочного погрузчика, который перевозил блоки для ограждения трассы. Полиция подтвердила гибель одного человека, в настоящее время проводится расследование случившегося.

Напомним, в период с 6 по 13 августа в Берлине пройдут сразу три гонки Формулы-Е, которые и завершат сезон в серии, приостановленный из-за пандемии коронавируса COVID-19 в марте 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля после карантина стартовал чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1.