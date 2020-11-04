Президент ФИА рассказал о состоянии Шумахера

Президент Всемирной федерации автоспорта (FIA) Жан Тодт рассказал, что регулярно бывает в гостях у семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе Формулы-1 Михаэля Шумахера.

По информации итальянца, Шуми продолжает бороться с последствиями тяжелой травмы головы.

"Его борьба все еще продолжается, вместе с его семьей и его врачами. Я регулярно встречаюсь с Михаэлем. Мы вместе смотрим телевизор. Радуется ли он успехам своего сына Мика? Я не буду об этом говорить. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что это личное", – цитирует Тодта De Telegraaf.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывает серьезные проблемы с памятью и речью и находится в инвалидной коляске.

Недавно появились неподтвержденные данные, что Михаэля видели на популярном курорте.