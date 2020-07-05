Пилоты Формулы-1 отказались поддержать движение Black Lives Matter

Максим Богданов Формула-1 16:56, 5.07.2020

Шесть пилотов Формулы-1 отказались поддержать движение Black Lives Matter и преклонить колено перед стартом гонки на первом этапе сезона – Гран-при Австрии

Не преклонили колено в знак протеста против расизма русский пилот Alpha Tauri Даниил Квят, представитель Ferrari Шарль Леклер (Монако) , гонщики из команды Alpha Romeo финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци, голландец Макс Ферстаппен из Red Bull и испанец Карлос Сайнс (McLaren).

При этом все пилоты перед стартом надели футболки с надписями, призывающими бороться с расизмом.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад запасной голкипер американской футбольной команды "Норт Каролина Каридж" Саманта Мерфи перед матчем против "Портленд Торнс" не преклонила колено в поддержку движения Black Lives Matter, которое возникло после гибели темнокожего Джорджа Флойда во время задержания полицейским.

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Спорт Формула-1

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