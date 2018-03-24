Пилот Mercedes попал в жуткую аварию на квалификации Гран-при Австралии - опубликовано видео

Пилот Mercedes Валтери Боттас капитально разбил свой болид на квалификации первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

В третьей сессии Гран-при Австралии финн во втором повороте выехал на искусственную траву, а когда возвращался на трассу, машину развернуло и бросило в стену.

Валтери смог самостоятельно выбрался из кокпита и был отправлен в медицинский центр – сработал датчик опасной перегрузки. Сессию остановили красными флагами, чтобы убрать обломки и восстановить защитный барьер. Пауза продолжалась девять минут.

Результаты квалификации

Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия М Время Кр М Время Кр М Время Кр 1. Л.Хэмилтон Mercedes 1 1:22.824 7 2 1:22.051 5 1 1:21.164 8 2. К.Райкконен Ferrari 2 1:23.096 5 5 1:22.507 5 2 1:21.828 7 3. С.Феттель Ferrari 3 1:23.348 7 1 1:21.944 6 3 1:21.838 7 4. М.Ферстаппен Red Bull 4 1:23.483 5 4 1:22.416 6 4 1:21.879 7 5. Д.Риккардо Red Bull 5 1:23.494 5 6 1:22.897 5 5 1:22.152 7 6. К.Магнуссен Haas 11 1:23.909 8 8 1:23.300 6 6 1:23.187 3 7. Р.Грожан Haas 8 1:23.671 8 9 1:23.468 6 7 1:23.339 3 8. Н.Хюлкенберг Renault 10 1:23.782 8 10 1:23.544 5 8 1:23.532 3 9. К.Сайнс Renault 6 1:23.529 7 7 1:23.061 6 9 1:23.577 4 10. В.Боттас Mercedes 9 1:23.686 7 3 1:22.089 7 10 - 2 11. Ф.Алонсо McLaren 7 1:23.597 8 11 1:23.692 6 12. С.Вандорн McLaren 12 1:24.073 8 12 1:23.853 6 13. C.Перес Force India 13 1:24.344 8 13 1:24.005 6 14. Л.Стролл Williams 14 1:24.464 8 14 1:24.230 5 15. Э.Окон Force India 15 1:24.503 10 15 1:24.786 6 16. Б.Хартли Toro Rosso 16 1:24.532 8 17. М.Эриксон Sauber 17 1:24.556 9 18. Ш.Леклер Sauber 18 1:24.636 9 19. С.Сироткин Williams 19 1:24.922 8 20. П.Гасли Toro Rosso 20 1:25.295 7

Ранее "Обозреватель" сообщал, что знаменитый португальский тренер попал в серьезную аварию.