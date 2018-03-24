Пилот Mercedes попал в жуткую аварию на квалификации Гран-при Австралии - опубликовано видео

Пилот Mercedes Валтери Боттас капитально разбил свой болид на квалификации первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
В третьей сессии Гран-при Австралии финн во втором повороте выехал на искусственную траву, а когда возвращался на трассу, машину развернуло и бросило в стену.
Валтери смог самостоятельно выбрался из кокпита и был отправлен в медицинский центр – сработал датчик опасной перегрузки. Сессию остановили красными флагами, чтобы убрать обломки и восстановить защитный барьер. Пауза продолжалась девять минут.
Результаты квалификации
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|1
|1:22.824
|7
|2
|1:22.051
|5
|1
|1:21.164
|8
|2. К.Райкконен
|Ferrari
|2
|1:23.096
|5
|5
|1:22.507
|5
|2
|1:21.828
|7
|3. С.Феттель
|Ferrari
|3
|1:23.348
|7
|1
|1:21.944
|6
|3
|1:21.838
|7
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|4
|1:23.483
|5
|4
|1:22.416
|6
|4
|1:21.879
|7
|5. Д.Риккардо
|Red Bull
|5
|1:23.494
|5
|6
|1:22.897
|5
|5
|1:22.152
|7
|6. К.Магнуссен
|Haas
|11
|1:23.909
|8
|8
|1:23.300
|6
|6
|1:23.187
|3
|7. Р.Грожан
|Haas
|8
|1:23.671
|8
|9
|1:23.468
|6
|7
|1:23.339
|3
|8. Н.Хюлкенберг
|Renault
|10
|1:23.782
|8
|10
|1:23.544
|5
|8
|1:23.532
|3
|9. К.Сайнс
|Renault
|6
|1:23.529
|7
|7
|1:23.061
|6
|9
|1:23.577
|4
|10. В.Боттас
|Mercedes
|9
|1:23.686
|7
|3
|1:22.089
|7
|10
|-
|2
|11. Ф.Алонсо
|McLaren
|7
|1:23.597
|8
|11
|1:23.692
|6
|12. С.Вандорн
|McLaren
|12
|1:24.073
|8
|12
|1:23.853
|6
|13. C.Перес
|Force India
|13
|1:24.344
|8
|13
|1:24.005
|6
|14. Л.Стролл
|Williams
|14
|1:24.464
|8
|14
|1:24.230
|5
|15. Э.Окон
|Force India
|15
|1:24.503
|10
|15
|1:24.786
|6
|16. Б.Хартли
|Toro Rosso
|16
|1:24.532
|8
|17. М.Эриксон
|Sauber
|17
|1:24.556
|9
|18. Ш.Леклер
|Sauber
|18
|1:24.636
|9
|19. С.Сироткин
|Williams
|19
|1:24.922
|8
|20. П.Гасли
|Toro Rosso
|20
|1:25.295
|7
Ранее "Обозреватель" сообщал, что знаменитый португальский тренер попал в серьезную аварию.