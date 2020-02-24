Пилот Формулы-1 признался в ненависти к России

Канадский автогонщик Лэнс Стролл, выступающий за команду "Рэйсинг Пойнт", высказался о качестве трассы в Сочи, где проходит этап Формулы-1.

Он заявил, что ненавидит Россию, отметив, что трасса в Сочи – худшая в календаре.

Лэнс Стролл planetf1.com

"Ненавижу Россию. Унылый автодром. Скучнейшая трасса, никаких скоростных поворотов. Худший автодром во всей Формуле-1", – цитирует Стролла Motorsport.

В прошлом сезоне 21-летний канадский гонщик набрал 21 очко и занял 15-е место в общем зачете чемпионата Формула-1. На Гран-при в Сочи Стролл занял 11-ю строчку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация спорта Шанхая объявила об отмене Гран-при Формулы-1 из-за распространения по Китаю эпидемии коронавируса.

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