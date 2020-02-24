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24 февраля • обновлено в 17:35
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/ Новости Формулы-1

Пилот Формулы-1 признался в ненависти к России

5.1т
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Канадский автогонщик Лэнс Стролл, выступающий за команду "Рэйсинг Пойнт", высказался о качестве трассы в Сочи, где проходит этап Формулы-1.

Он заявил, что ненавидит Россию, отметив, что трасса в Сочи – худшая в календаре.

Лэнс Стролл

Лэнс Стролл

planetf1.com

"Ненавижу Россию. Унылый автодром. Скучнейшая трасса, никаких скоростных поворотов. Худший автодром во всей Формуле-1", – цитирует Стролла Motorsport.

В прошлом сезоне 21-летний канадский гонщик набрал 21 очко и занял 15-е место в общем зачете чемпионата Формула-1. На Гран-при в Сочи Стролл занял 11-ю строчку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация спорта Шанхая объявила об отмене Гран-при Формулы-1 из-за распространения по Китаю эпидемии коронавируса.

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Читайте все новости по теме "Формула-1" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Формула-1
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Kom AV
Kom AV
Сочи конечно не Монца, но всё же на ней скорость несколько выше чем на других автодромах. Интересно, а что он сказал о Бразилии, где средняя скорость 145-150 км или Венгрии 170-180, по Францию можно не спрашивать, молодой он ещё там было около 160, против 210-220 в Сочи...
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
д о л б о е б ы всегда последние.Им никогда не быть первыми.Вон х о х л ы тоже ненавидт Россию.И че?Самые нищие в Европе.А вот большинство немцевв положительно относятсяя к России..И они почему то главенствуют в ЕС и не бедствуют.Усик.Хорошо относится к России.И он -чемпион.А эта канадская бомжатина никогда не будет первой.Потому что у неё всегда кто то виноват, но только не он.Типичный цеевропеец в шароварах.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
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