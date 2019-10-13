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13 октября • обновлено в 10:13
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Пилот Ferrari выбил конкурента с трассы на Гран-при Японии - опубликовано видео

Пилот Ferrari выбил конкурента с трассы на Гран-при Японии - опубликовано видео
Гонка получилась неудачной для красных болидов
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В Японии состоялся семнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при прошел на знаменитой трассе в Судзуке и завершился победой Валтери Боттаса из Mercedes.

Гонка ознаменовалась вылетом лидера Red Bull Макса Ферстапена. Уже на первом круге голландец столкнулся с Шарлем Лелером из Ferrari. Монегаск просто вытолкнул соперника, но никакое наказание за это не получил.

Вторым финишировал Себастьян Феттель. Немец, выигравший накануне квалификацию, крайне неудачно стартовал, но благодаря лучшей работе с резиной смог сохранить вторую строчку в упорной борьбе с Льюисом Хэмилтоном (Mercedes) на последних кругах.

Через две недели борьба продолжится в Мексике.

Результаты гонки

Пилот Команда Время Пит
1. В.Боттас Mercedes 2
2. С.Феттель Ferrari +11.376 2
3. Л.Хэмилтон Mercedes +11.786 2
4. А.Элбон Red Bull +61.152 2
5. К.Сайнс McLaren +69.081 1
6. Ш.Леклер Ferrari +1 круг 3
7. Д.Риккардо Renault +1 круг 1
8. П.Гасли Toro Rosso +1 круг 1
9. Н.Хюлкенберг Renault +1 круг 1
10. Л.Стролл Racing Point +1 круг 1
11. Д.Квят Toro Rosso +1 круг 1
12. Л.Норрис McLaren +1 круг 2
13. К.Райкконен Alfa Romeo +1 круг 2
14. Р.Грожан Haas +1 круг 1
15. А.Джовинацци Alfa Romeo +1 круг 2
16. К.Магнуссен Haas +1 круг 2
17. С.Перес Racing Point +1 круг 2
18. Д.Расселл Williams + 2 круг 1
19. Р.Кубица Williams + 2 круг 2

Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:30.983 (45 круг)

Причины сходов

Пилот Команда Кругов Причина
М.Ферстаппен Red Bull Racing 14 мех.проблемы
Гран-при Японии

Гран-при Японии

Гран-при Японии

Гран-при Японии

Гран-при Японии

Гран-при Японии

Гран-при Японии

Гран-при Японии

Гран-при Японии

Гран-при Японии

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Место
Япония
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