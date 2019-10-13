Пилот Ferrari выбил конкурента с трассы на Гран-при Японии - опубликовано видео

В Японии состоялся семнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при прошел на знаменитой трассе в Судзуке и завершился победой Валтери Боттаса из Mercedes.

Гонка ознаменовалась вылетом лидера Red Bull Макса Ферстапена. Уже на первом круге голландец столкнулся с Шарлем Лелером из Ferrari. Монегаск просто вытолкнул соперника, но никакое наказание за это не получил.

Вторым финишировал Себастьян Феттель. Немец, выигравший накануне квалификацию, крайне неудачно стартовал, но благодаря лучшей работе с резиной смог сохранить вторую строчку в упорной борьбе с Льюисом Хэмилтоном (Mercedes) на последних кругах.

Через две недели борьба продолжится в Мексике.

Результаты гонки Пилот Команда Время Пит 1. В.Боттас Mercedes 2 2. С.Феттель Ferrari +11.376 2 3. Л.Хэмилтон Mercedes +11.786 2 4. А.Элбон Red Bull +61.152 2 5. К.Сайнс McLaren +69.081 1 6. Ш.Леклер Ferrari +1 круг 3 7. Д.Риккардо Renault +1 круг 1 8. П.Гасли Toro Rosso +1 круг 1 9. Н.Хюлкенберг Renault +1 круг 1 10. Л.Стролл Racing Point +1 круг 1 11. Д.Квят Toro Rosso +1 круг 1 12. Л.Норрис McLaren +1 круг 2 13. К.Райкконен Alfa Romeo +1 круг 2 14. Р.Грожан Haas +1 круг 1 15. А.Джовинацци Alfa Romeo +1 круг 2 16. К.Магнуссен Haas +1 круг 2 17. С.Перес Racing Point +1 круг 2 18. Д.Расселл Williams + 2 круг 1 19. Р.Кубица Williams + 2 круг 2 Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:30.983 (45 круг) Причины сходов Пилот Команда Кругов Причина М.Ферстаппен Red Bull Racing 14 мех.проблемы

Гран-при Японии

Гран-при Японии

Гран-при Японии

Гран-при Японии

Гран-при Японии

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября шестнадцатый этап Формулы-1 (Гран-при России) прошел на автодроме в Сочи и завершился победным дублем Mercedes.

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