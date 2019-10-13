Пилот Ferrari выбил конкурента с трассы на Гран-при Японии - опубликовано видео

В Японии состоялся семнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при прошел на знаменитой трассе в Судзуке и завершился победой Валтери Боттаса из Mercedes.
Гонка ознаменовалась вылетом лидера Red Bull Макса Ферстапена. Уже на первом круге голландец столкнулся с Шарлем Лелером из Ferrari. Монегаск просто вытолкнул соперника, но никакое наказание за это не получил.
Вторым финишировал Себастьян Феттель. Немец, выигравший накануне квалификацию, крайне неудачно стартовал, но благодаря лучшей работе с резиной смог сохранить вторую строчку в упорной борьбе с Льюисом Хэмилтоном (Mercedes) на последних кругах.
Через две недели борьба продолжится в Мексике.
Результаты гонки
|Пилот
|Команда
|Время
|Пит
|1. В.Боттас
|Mercedes
|2
|2. С.Феттель
|Ferrari
|+11.376
|2
|3. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|+11.786
|2
|4. А.Элбон
|Red Bull
|+61.152
|2
|5. К.Сайнс
|McLaren
|+69.081
|1
|6. Ш.Леклер
|Ferrari
|+1 круг
|3
|7. Д.Риккардо
|Renault
|+1 круг
|1
|8. П.Гасли
|Toro Rosso
|+1 круг
|1
|9. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+1 круг
|1
|10. Л.Стролл
|Racing Point
|+1 круг
|1
|11. Д.Квят
|Toro Rosso
|+1 круг
|1
|12. Л.Норрис
|McLaren
|+1 круг
|2
|13. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+1 круг
|2
|14. Р.Грожан
|Haas
|+1 круг
|1
|15. А.Джовинацци
|Alfa Romeo
|+1 круг
|2
|16. К.Магнуссен
|Haas
|+1 круг
|2
|17. С.Перес
|Racing Point
|+1 круг
|2
|18. Д.Расселл
|Williams
|+ 2 круг
|1
|19. Р.Кубица
|Williams
|+ 2 круг
|2
Лучший круг: Льюис Хэмилтон (Mercedes) 1:30.983 (45 круг)
Причины сходов
|Пилот
|Команда
|Кругов
|Причина
|М.Ферстаппен
|Red Bull Racing
|14
|мех.проблемы
Гран-при Японии
Гран-при Японии
Гран-при Японии
Гран-при Японии
Гран-при Японии
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