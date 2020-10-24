Отца первого российского пилота Формулы-1 застрелили под Выборгом

Отца бывшего пилота Формулы-1 Виталия Петрова – одного из крупнейших бизнесменов в Выборге (Ленинградская область) Александра Петрова застрелили в поселке Великое – примерно в 50 километров от Выборга.

Имя Петрова местные журналисты неоднократно связывали с теневыми процессами и около-преступными группировками. Некоторые издания даже называли его "Хозяином Выборга", правда, после публиковали публичные извинения, сообщает Mash.

24 октября, около 18:00, киллер пробрался на участок Петрова и открыл огонь. Убитого мужчину заметил сторож и вызвал скорую.

Виталий Петров с 31 января 2010 года по 9 декабря 2011 выступал за команду Renault в Формуле-1. В феврале 2012 года перешел в Caterham F1 Team. Является первым российским пилотом, когда-либо выступавшим в рамках чемпионата Формулы-1 в качестве основного пилота. Завершил карьеру в Ф-1 в 2013 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего бойца смешанных единоборств Шамиля Абдулмуслимова, который выступал в среднем весе, застрелили в одном из ресторанов дагестанского города Хасавюрт.