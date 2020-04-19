Отец российского чемпиона Формулы-3 Шварцмана умер от коронавируса

Максим Богданов Формула-1 18:56, 19.04.2020

Отец российского чемпиона по автогонкам в классе Формулы-3 Роберта Шварцмана скончался от коронавируса в возрасте 52 лет.

Михаил Шварцман две недели назад был госпитализирован и находился в реанимации.

"Плачу, когда пишу это, не могу поверить, что ты ушел. Ты очень помогал мне в жизни и карьере, а я не успел отплатить тем же. Ты был и остаешься лучшим папой в мире, я тебя люблю и буду по тебе скучать", – написал 20-летний Шварцман-младший.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии и легендарный игрок "Лидс Юнайтед" Норман Хантер умер от коронавируса в возрасте 76 лет.

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Спорт Формула-1

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