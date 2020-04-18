Опубликовано редкое потрясающее фото Шумахера

Компания Jens Munser Designs, специализирующаяся на создании дизайнов гоночных шлемов, опубликовала редкую архивную фотографию, на которой изображены два её клиента — Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель

Фото сделано в 1998 году, когда 11-летний Феттель принимал участие в картинговом турнире — мемориале фон Трипса, который проводился на картодроме в родном городе Шумахера Керпене.

Awesome photo of Sebastian with Michael in 1997.



Seb is wearing the first helmet we painted for him. We started working with Michael a couple of years later. pic.twitter.com/9A6MsWaQZ1 — Jens Munser Designs (@JMD_helmets) April 14, 2020

"Потрясающая фотография Себастьяна с Михаэлем. На Себе первый шлем, который мы раскрасили для него. С Михаэлем мы начали работать через пару лет", — говорится в подписи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем.

В декабре 2018-го британское издания Daily Mail сообщило, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера.

В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей.

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