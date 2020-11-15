Определился чемпион Формулы-1

Максим Иншаков Формула-1 14:02, 15.11.2020 Обновлено: 14:47, 15.11.2020

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, выиграв Гран-при Турции, досрочно стал чемпионом мира по автогонкам в классе Формула-1.

35-летний британец завоевал 7-й титул в карьере, сравнявшись с легендарным Михаэлем Шумахером.

Британец стал чемпионом за 3 гонки до конца сезона
Twitter Формулы-1

Главный конкурент Хэмилтона Валттери Боттас занял четырнадцатое место, потеряв даже теоретические шансы отыграть отставание за три гонки.

Вторым на турецком этапе, прошедшем в сложных дождевых условиях, сенсационно приехал Серхио Перес из Force India. Третьим финишировал Себастьян Феттель из Ferrari.

Результаты гонки
Причины сходов
Положение в чемпионате – личный зачет
Положение в чемпионате – Кубок конструкторов

Как сообщал OBOZREVATEL, две недели назад Льюис Хэмилтон из рекордом выиграл исторический Гран-при Формулы-1.

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Спорт Формула-1

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