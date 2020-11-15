Определился чемпион Формулы-1
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, выиграв Гран-при Турции, досрочно стал чемпионом мира по автогонкам в классе Формула-1.
35-летний британец завоевал 7-й титул в карьере, сравнявшись с легендарным Михаэлем Шумахером.
Главный конкурент Хэмилтона Валттери Боттас занял четырнадцатое место, потеряв даже теоретические шансы отыграть отставание за три гонки.
Вторым на турецком этапе, прошедшем в сложных дождевых условиях, сенсационно приехал Серхио Перес из Force India. Третьим финишировал Себастьян Феттель из Ferrari.
Как сообщал OBOZREVATEL, две недели назад Льюис Хэмилтон из рекордом выиграл исторический Гран-при Формулы-1.