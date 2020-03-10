Официально: Формула-1 выступила с жестким заявлением по коронавирусу

Организаторы Формулы-1 выступили с официальным заявлением по поводу коронавируса, ответив на слова скептиков, что, мол, несмотря на опасную ситуацию, турнир стартует своим чередом.

"Здоровье и безопасность болельщиков Формулы-1, семей и всего сообщества имеют первостепенное значение. В связи с продолжающимся распространением коронавируса и его влиянием на мировое сообщество, в Ф-1 постоянно поддерживают диалог с промоутерами, правительствами и органами здравоохранения для обеспечения защиты всех людей в спорте и вокруг него. Формула-1 применяет научный подход к вспышке коронавируса, чтобы реализовать все необходимые меры для минимизации риска и защиты персонала", – говорится в заявлении руководства Ф-1.

f1news.ru

Также в сообщении говорится, что Гран-при Бахрейна в эттом году решено провести без зрителей в рамках мер, принятых страной для ограничения распространения вируса. Гран-при Китая, первоначально запланированный на 17–19 апреля, был отложен.

"Безопасность всех участников имеет первостепенное значение для Формулы-1, ФИА, команд и промоутеров", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что первый этап сезона Гран-при Австралии пройдет со зрителями в ближайший уик-энд с 13-го по 15 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы церемонии зажжения олимпийского огня приняли чрезвычайные меры из-за коронавируса.

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