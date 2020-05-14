Официально: Ferrari выгнала Феттеля, подписав пилота из команды-конкурента

Итальянская команда Формулы-1 Ferrari объявила о подписании соглашения с испанским гонщиком McLaren Карлосом Сайнсом, который заменит четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Для немца сезон-2020 станет последним в составе Ferrari.

Карлос Сайнс

До перехода в McLaren Сайнс выступал за Toro Roso и Reanult. Всего на счету Карлоса 102 гонки в Формуле-1 и один подиум. В 2019 году гонщик был сильнейшим в средней группе и занял шестое место в чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Феттель совершил дикий поступок на Гран-при Италии. Гонку выиграл пилот Ferrari Шарль Леклер, однако наибольший резонанс вызвал поступок именно Феттеля.

На 6-м круге немец ошибся в одном из поворотов и вылетел за пределы трека. Возвращаясь на трассу Себ не убедился в безопасности маневра и поддел Лэнса Стролла.