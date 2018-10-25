''Невероятная вещь'': Шумахер поразил экс-боса Ferrari

Бывший руководитель Ferrari Стефано Доменикали рассказал о профессиональных качествах Михаэля Шумахера, с которым он работал в качестве тим-менеджера и спортивного директора гоночной команды.

"Если говорить непосредственно о гоночных вещах, то я узнал от него следующее: надо закрыть глаза и, как в замедленном режиме, представить свой круг, чтобы покадрово увидеть что-то, что даст определенное преимущество. Когда он так делал, то в работе с инженерами он находил какие-то вещи, помогавшие стать быстрее – при входе в поворот, в его середине и на выходе", - цитирует sports.ru Доменикали.

Итальянец никогда не встречался с подобным.

"У него была такая способность – закрыть глаза и представить, что можно сделать, чтобы повысить свой уровень как гонщика, а также всей команды. Это самая невероятная вещь, которую я видел за годы нашего сотрудничества", – рассказал Доменикали.

Итальянский специалист вспомнил аварию в 1999 году.

"Меня поразило, что он никогда не говорил ничего плохого о команде. Тогда в Сильверстоуне он сломал ногу. Проблема возникла из-за того, что мы не закрепили соединение тормоза, и пропало давление. Но Михаэль никогда не высказывался об этом официально – он никогда не говорил что-либо против команды публично", - подытожил экс-босс Ferrari.

Напомним, что Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах упал, ударившись головой о камень, получив множественные повреждения обоих полушарий мозга. В течении двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, в которой он провел почти полгода.

В сентябре 2014-го Шумахера выписали из больницы и перевезли в его дом в Швейцарии, где он находится под наблюдением специалистов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Шумахер подключен к аппарату дыхания. Он находится под присмотром врачей, однако сильно потерял в весе.