На Формуле-1 произошла страшная огненная авария со взрывом. Видео

Максим Иншаков Формула-1 16:59, 29.11.2020 Обновлено: 17:18, 29.11.2020

Пилот Формулы-1 Роман Грожан попал в кошмарную аварию на старте Гран-при Бахрейна.

Болид французского пилота Haas на первом круге столкнулся с россиянином Даниилом Квятом, влетел в отбойник и взорвался. Грожан смог сам покинуть горящий кокпит и был оперативно доставлен в госпиталь.

У француза диагностированы ожоги рук и лодыжек.

Роман прыгает из горящей машины
кадр из видео
Последствия аварии
кадр из видео
Нос болида, застрявший в отбойнике
кадр из видео
Задняя часть болида
кадр из видео
Разорванный болид
кадр из видео
Роман Грожан сразу после аварии
кадр из видео
Романа везут в больницу
кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, этап в Сочи чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-2 был остановлен из-за жуткой аварии 25-летних британца Джека Эйткена и итальянца Луки Гьотто.

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Спорт Формула-1

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