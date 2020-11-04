Монголия подала в ООН официальную жалобу на пилота Формулы-1. Видео

Максим Иншаков Формула-1 20:07, 4.11.2020 Обновлено: 20:08, 4.11.2020

Правительство Монголии подало официальную жалобу в Организацию Объединенных Наций (ООН) на действия гонщика Red Bull Макса Ферстаппена.

Документ передал посол и постоянный представитель страны при организации Лундег Пурэвсурэн, сообщает Racerfun.

Руководство страны возмутил тот факт, что спортсмен не принес извинений за использование слова "монгол" в уничижительной форме. После столкновения с Лэнсом Строллом на Гран-при Португалии Ферстаппен назвал соперника "слепым", "дебилом" и "монголом".

Правительство Монголии призывает принять меры в отношении гонщика, его команды и спонсоров коллектива. Произошедшее представители страны посчитали расизмом и дискриминацией по этническому признаку.

Письмо Монголии

Как сообщал OBOZREVATEL, Гран-при Португалии завершилось победой Льюиса Хэмилтона, который побил "вечный" рекорд Михаэля Шумахера.

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