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25 декабря • обновлено в 22:49
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"Много мелких деталей": жена Шумахера обратилась к болельщикам

"Много мелких деталей": жена Шумахера обратилась к болельщикам
Женщина сделала откровенное заявление
2.5т Читать материал на украинском

Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам.

"Значительные вещи происходят благодаря маленьким действиям. Много мелких деталей может образовать мозаику. Вместе мы сила. Наше движение KeepFighting ("Продолжай сражаться") вдохновляет остальных", — цитирует Шумахер News.com.au.

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Жена Шумахера раскрыла просьбу Михаэля

Ранее менеджер и близкий друг Михаэля Шумахера Вилли Вебер обвинил Коринну в сокрытии правды о здоровье легендарного пилота Формулы-1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем.

В декабре 2018-го британское издания Daily Mail сообщило, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера.

В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Михаэль Шумахер
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