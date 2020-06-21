Экс-менеджер Шумахера раскрыл "самое идиотское решение" Михаэля

Бывший менеджер Михаэля Шумахера Вилли Вебер считает, что возобновление карьеры Красного барона в 2010 году было неудачным поступком.

"При всем уважении, но оглядываясь в прошлое, это было самым идиотским решением, которое Шумахер мог принять", – цитирует экс-менеджера GPBlog со ссылкой на YouTube-канал Motorsport-Total.

По словам Вебер, Шуми рассказывал, что заскучал, и что ему нужно пилотировать.

"Тогда я говорил ему, что он может только проиграть: "Ты уже выиграл все, ты на высочайшей ступени пьедестала". Но Михаэль не ответил. Тогда я пожелал ему успехов, но знал, что все кончится плохо. Мне не нравилась идея спустя три года снова паковать чемоданы на уикенд Ф-1. Мы расстались друзьями. Продолжали часто видеться, много болтали по телефону", – подытожил Вебер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2013 года Михаэль получил серьезную травму, катаясь на горнолыжном склоне в Альпах. Он упал, ударившись головой о выступ скалы. Его доставили в больницу во французском Гренобле и ввели в искусственную кому. Летом 2014-го Шумахер пришел в сознание. В декабре 2018 года издание Daily Mail написало, что он больше не прикован к постели и находится на своей вилле у Женевского озера.