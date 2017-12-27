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Лучший автогонщик мира вляпался в гендерный скандал: все подробности

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Четырехкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который по праву считается лучшим автогонщиком мира, вляпался в неприятную историю. Британский пилот Mercedes оказался в эпицентре гендерного скандала.

Хэмилтон опубликовал видео в Instagram, на котором его маленький племянник был одет в розово-фиолетовое платье и баловался игрушечной волшебной палочкой.

"Мне так обидно сейчас, посмотрите на моего племянника. Это действительно недопустимо. Зачем ты надел платье принцессы? Это то, что ты хотел на Рождество? Почему ты просил платье на Рождество? Ребята не носят платье принцессы" - написал Льюис в комментарии к посту.

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Поступок Хэмилтона вызвал серьезный резонанс и негативную реакцию общественности. Основатель благотворительной организации для жертв борьбы с насилием Лайам Хаккет написал в своем "Твиттере": "Досадно, что кто-то, кто имеет такую ​​огромную публичную платформу, использует ее, чтобы позорить маленького ребенка", - передает Motorsport.com.

А глава британского фонда Stay Brave, который заботится дискриминацией ЛГБТ-сообщества, Имраан Сатари и вовсе призвал лишить Хэмилтона ордена Британской Империи.

После сокрушительной критики Льюис удалил скандальное видео и принес свои извинения.

"Вчера я играл со своим племянником и понял, что мои слова были неприемлемыми. Я не имел в виду никого обидеть. Мне нравится, что мой племянник может свободно выражать себя. Я всегда поддерживал каждого, кто живет так, как они сами хотят, и надеюсь, меня простят", - написал гонщик в Twitter.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что лучший гонщик мира оказался в эпицентре серьезного офшорного скандала.

Персона
Льюис Хэмилтон
Место
Англия
Объект
Mercedes F1
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