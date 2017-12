Лучший автогонщик мира вляпался в гендерный скандал: все подробности

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который по праву считается лучшим автогонщиком мира, вляпался в неприятную историю. Британский пилот Mercedes оказался в эпицентре гендерного скандала.

Хэмилтон опубликовал видео в Instagram, на котором его маленький племянник был одет в розово-фиолетовое платье и баловался игрушечной волшебной палочкой.

"Мне так обидно сейчас, посмотрите на моего племянника. Это действительно недопустимо. Зачем ты надел платье принцессы? Это то, что ты хотел на Рождество? Почему ты просил платье на Рождество? Ребята не носят платье принцессы" - написал Льюис в комментарии к посту.

Поступок Хэмилтона вызвал серьезный резонанс и негативную реакцию общественности. Основатель благотворительной организации для жертв борьбы с насилием Лайам Хаккет написал в своем "Твиттере": "Досадно, что кто-то, кто имеет такую ​​огромную публичную платформу, использует ее, чтобы позорить маленького ребенка", - передает Motorsport.com.

А глава британского фонда Stay Brave, который заботится дискриминацией ЛГБТ-сообщества, Имраан Сатари и вовсе призвал лишить Хэмилтона ордена Британской Империи.

После сокрушительной критики Льюис удалил скандальное видео и принес свои извинения.

"Вчера я играл со своим племянником и понял, что мои слова были неприемлемыми. Я не имел в виду никого обидеть. Мне нравится, что мой племянник может свободно выражать себя. Я всегда поддерживал каждого, кто живет так, как они сами хотят, и надеюсь, меня простят", - написал гонщик в Twitter.

Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 декабря 2017 г.

My deepest apologies for my behaviour as I realise it is really not acceptable for anyone, no matter where you are from, to marginalise or stereotype anyone. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 декабря 2017 г.

I have always been in support of anyone living their life exactly how they wish and I hope I can be forgiven for this lapse in judgement. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 декабря 2017 г.

